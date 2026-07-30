Die Pogues versuchen, JJ in der letzten Staffel von Outer Banks wiederzubeleben

HQ

Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass Outer Banks auf Netflix endet. Nach vier Staffeln voller Abenteuer, bei denen die Gruppe durch die gesamten Carolinas-Regionen der Vereinigten Staaten und sogar in die Karibik geführt wurde, naht der Tag, an dem diese Geschichte zu Ende geht. Die letzte Staffel der Saga steht kurz vor und soll bereits am 20. August auf der Streaming-Plattform erscheinen, und mit diesem Gedanken wurde nun ein offizieller Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die letzten Episoden geben wird.

Der Kern dieser letzten Staffel scheint sich darum zu drehen, dass die Gang nach einem Weg sucht, Rudy Pankows JJ wiederzubeleben, der (Spoiler-Warnung) in der letzten Staffel zum Opfer wurde. Die Gruppe glaubt, dass es ein magisches Kronen-Artefakt gibt, das jemanden von den Toten zurückbringen kann, aber es scheint innerhalb des Teams eine gewisse Feindseligkeit zu geben, da sie mit den Gefahren ihres Lebens und dem Respektmangel kämpfen, den sie weiterhin von den reicheren Einheimischen in der Gegend erfahren.

Die offizielle Zusammenfassung fügt hinzu: "Nachdem sie einen ihrer eigenen verloren haben, jagen die Pogues Rache und Erlösung, während sie ein gestohlenes Artefakt verfolgen, das ihr Schicksal verändern kann."

Wie üblich sind die Stammbesetzungen für diese letzte Folge zurück, nicht zuletzt Madelyn Clines Sarah, Chase Stokes' John B, Madison Baileys Kiara, Jonathan Daviss' Pope und sogar Drew Starkeys Rafe. Da das Premierendatum bevorsteht, schaut euch unten den Trailer für Staffel 5 von Outer Banks an.