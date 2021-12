Die Playstation 5 bekommt ein neues Update

HQ

Nicht nur die Switch hat heute ein neues Update erhalten. Falls ihr heute nach Feierabend ein Ründchen auf der Playstation 5 spielen wollt, müsst ihr zuerst eure Konsole auf die Version 21.02-04.50.0 updaten. Ein ziemlich simples Update, das laut Sony die ''Systemleistung verbessert''.

Wie bereits durch VGC angemerkt, ist dies das dritte Update in Folge mit derselben Beschreibung. Ein umfangreiches Update gab es zuletzt im September. So oder so seid ihr nun darauf vorbereitet.