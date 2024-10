Die physische Version von Silent Hill 2 Remake ist ein sechs Monate alter Build

HQ

Es gibt mehrere Argumente dafür, Spiele auf Festplatte statt digital zu kaufen, nicht zuletzt, dass es oft billiger ist und bedeutet, dass man sein Spiel tatsächlich besitzt - und es somit weiterverkaufen kann, wenn es einem nicht gefällt (oder es aufbewahrt, wenn man ein Sammler ist, viele alte Spiele werden irgendwann wirklich wertvoll).

Ein weiteres Argument, das oft vorgebracht wird, ist, dass es möglich ist, die Spiele auch nach der Schließung der Server in Zukunft zu spielen, was jedoch mit Modifikationen eine Wahrheit ist. In zu vielen Fällen funktioniert das Spiel ohne Konnektivität nicht, selbst wenn Sie es auf der Festplatte haben, und es gibt sogar Beispiele für Spiele, die überhaupt nicht auf der Festplatte sind, bei denen es nur dazu dient, Sie nach dem Herunterladen zum Spielen des Titels zu berechtigen.

Leider sind die funktionierenden Spiele häufig stark veraltete Versionen, die keinerlei Updates erhalten haben. In diese Kategorie fällt auch das Remake von Silent Hill 2. Der YouTube-Kanal Thekempy weist darauf hin, dass die auf der Disk befindliche Version des Spiels bereits sechs Monate alt ist.

Die aktuelle Version zum Zeitpunkt des Schreibens ist Version 1.03, die mehrere wichtige Updates enthält, aber wir werden aus Spoilergründen nicht über einige der Änderungen schreiben. Schauen Sie sich das Video unten an, um mehr zu sehen.

Danke, Neogaf.