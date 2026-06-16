Die PGL wird im April 2027 ein Tier-1-Turnier Counter-Strike 2 in China ausrichten
1 Million Dollar Preisgeld wird bei der Veranstaltung zu vergeben sein.
Der Turnierveranstalter PGL hat angekündigt, bald ein großes Event in China auszurichten. Der Veranstalter wird viele der größten und bekanntesten Namen der Counter-Strike 2 -Szene für ein riesiges Event zusammenbringen, bei dem 1 Million Dollar auf dem Spiel stehen – alles zwischen dem 14. und 26. April.
Wir erfahren keinen genauen Ort der Veranstaltung, außer dass sie sich in der "China-Visa-Region" befindet, und ebenso wurden keine Informationen über den Austragungsort veröffentlicht. Wir werden auch noch eine Weile nicht wissen, welche Teams teilnehmen, da die eingeladenen Teams durch die VRS-Platzierung des Teams vor dem Turnier bestimmt werden, während qualifizierte Teams Anfang 2027 durch ein Road to China-Event in mehreren Regionen ausgewählt werden.
PGL hat bestätigt, dass die Veranstaltung im LAN-Format stattfinden und vor Live-Publikum stattfinden wird.