Die PGL wird im April 2027 ein Tier-1-Turnier Counter-Strike 2 in China ausrichten

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Der Turnierveranstalter PGL hat angekündigt, bald ein großes Event in China auszurichten. Der Veranstalter wird viele der größten und bekanntesten Namen der Counter-Strike 2 -Szene für ein riesiges Event zusammenbringen, bei dem 1 Million Dollar auf dem Spiel stehen – alles zwischen dem 14. und 26. April.

Wir erfahren keinen genauen Ort der Veranstaltung, außer dass sie sich in der "China-Visa-Region" befindet, und ebenso wurden keine Informationen über den Austragungsort veröffentlicht. Wir werden auch noch eine Weile nicht wissen, welche Teams teilnehmen, da die eingeladenen Teams durch die VRS-Platzierung des Teams vor dem Turnier bestimmt werden, während qualifizierte Teams Anfang 2027 durch ein Road to China-Event in mehreren Regionen ausgewählt werden.

PGL hat bestätigt, dass die Veranstaltung im LAN-Format stattfinden und vor Live-Publikum stattfinden wird.