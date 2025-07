Die Petition "Stop Killing Games" hat fast eine Million Unterschriften erreicht

HQ

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Videospiel-Publisher bereits veröffentlichte Titel schließen und Projekte effektiv nutzlos machen. Das ist in modernen Spielen üblich, insbesondere bei Spielen mit breiten Online-Elementen, bei denen das Projekt irrelevant wird, wenn die Server geschlossen werden. Publisher haben das Recht, dies zu tun, wie und wann sie wollen, aber es ist nie eine sehr erfreuliche Aussicht für die Verbraucher, die hart verdientes Geld für ein Spiel ausgeben, das in Zukunft überflüssig und wertlos zu sein droht.

Aus diesem Grund wurde die Petition Stop Killing Games ins Leben gerufen. Es ist eine Initiative, die darauf abzielt, "die Legalität von Publishern in Frage zu stellen, die Videospiele zerstören, die sie an Kunden verkauft haben", und die Fans haben schnell ihre Unterstützung für diese Bewegung gezeigt. Zum Zeitpunkt des Schreibens nähert sich die Petition einer Million Unterschriften, womit sie das Ziel erreichen wird, das sie erreichen wollte, und Druck auf die European Commission ausübt, ein Gesetz durchzusetzen, das "sowohl die Rechte der Verbraucher schützt, von Kunden gekaufte Videospiele zu behalten, als auch die Bemühungen um den Erhalt massiv vorantreibt".

Da das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU ist, gibt es auch eine britische Petition, die die Aktion vor das Parlament bringen wird. Diese Petition hatte sich zum Ziel gesetzt, 100.000 Unterschriften zu sammeln, und bis jetzt hat sie diese Zahl überschritten und 124.000 Unterschriften gesammelt, was bedeutet, dass das Parlament eine Debatte über dieses Thema in Betracht ziehen muss. Von der britischen Regierung gibt es noch keine Antwort auf einen Termin für die Debatte.

Für die britische Petition läuft eine Frist bis zum 14. Juli, was zweifellos ähnlich ist wie bei der EU-Petition. Die Petition unterzeichnet, was Stop Killing Games erreichen will, und fügt hinzu: "Wenn du verhindern willst, dass Videospiele zerstört werden, damit niemand sie jemals wieder spielen kann, dann erzähle bitte anderen von diesen Initiativen!"