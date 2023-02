Die PC-Anforderungen von Atomic Heart sind überraschend niedrig

HQ

Bitte lassen Sie mich wiederholen, was ich im Laufe der Jahre mehrmals gesagt habe: Das erste, was mich neugierig auf Atomic Heart gemacht hat, waren einige sehr beeindruckende Bilder, so dass es leicht zu denken war, dass es eine andere Version des "Aber kann es überhaupt Crysis ausführen?" Memes sein würde. Es stellt sich heraus, dass dies nicht unbedingt der Fall sein wird.

Mundfish hat die PC-Anforderungen von Atomic Heart angekündigt, und sie sind nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt, wenn man sich das Spiel ansieht. Jetzt müssen wir nur noch sehen, ob das bedeutet, dass das Spiel extrem gut optimiert ist oder ob uns ein technischer Albtraum bevorsteht. Zumindest gibt es mir Hoffnung, dass die Konsolenversionen einigermaßen anständig sein könnten.