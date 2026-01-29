Die Orks verpassen Space Marines im neuen Warhammer 40,000: Dawn of War IV Gameplay-Trailer ordentlich eine ordentliche Krumpin'

HQ

Sie haben vielleicht nicht die fortschrittliche Bewaffnung der Necrons, noch die genverstärkte Superkraft der Adeptus Astartes oder Space Marines, und sie haben nicht die Verbindung zu den Maschinengeistern, die das Mechanicum hat, aber wenn die Orks eines haben, dann Kampfgeist. Sie glauben, jeden Konflikt gewinnen zu können, und deshalb können sie es auch.

Im neuen Gameplay-Trailer für Warhammer 40,000: Dawn of War IV sehen wir diese Macht in Aktion, als die Ork-Fraktion in voller Kraft zur Schau gestellt wird. Von den üblichen Jungs, die in die Schlacht stürmen und die Feinde mit allem verfügbaren Schrott zerhacken, bis hin zum massiven Gorkanaut, der im Grunde eine Festung mit Beinen ist – die Ork-Truppe ist voll mit allerlei chaotisch verursachenden Truppen, die sicher auf die feindlichen Linien eingreifen werden.

Sie haben auch die günstigsten Gebäude im Spiel, da sie darauf ausgelegt sind, Gebiete schnell einzunehmen und sie dann wahrscheinlich genauso schnell zu verlieren, bevor sie mit einem wahnsinnigen WAAAGH zurückkommen und das Verlorene zurückholen. Mit zwei Warbossen zur Auswahl, vielen coolen cineastischen Kämpfen und mehr zum Ausprobieren wird es schwer sein, nicht als die Orks einzusteigen, wenn Dawn of War IV dieses Jahr erscheint. Sehen Sie sich unten den Trailer an: