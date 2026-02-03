Die Nintendo Switch wird offiziell Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten, die Switch 2 verkauft sich weiterhin schnell

HQ

Nintendos aktuelle finanzielle Ergebnisse sind bekannt, und sie bestätigen, dass die Nintendo Switch endlich den Nintendo DS überholt hat und damit das meistverkaufte System des Mario-, Zelda- und Metroid-Herstellers ist.

Wie Sie im Finanzbericht hier sehen können, hat die Nintendo Switch offiziell 155,37 Millionen Einheiten verkauft und damit die 154,02 Millionen des Nintendo DS deutlich übertroffen. Das sind viele Nintendo-Switch-Systeme, und obwohl es ein neuer Rekordhalter sein mag, jagt sein Nachfolger den Verkauf schneller hinterher, als irgendjemand erwartet hat.

Stand der vierten Dezemberwoche 2025 liegt die kumulierte Verkaufszahl der Nintendo Switch 2 bei über 15 Millionen. Jetzt liegt es bei 17,37 Millionen und wurde seit dem Start wie warme Semmeln verkauft. Um das in Perspektive zu setzen, wie sehr die Nintendo Switch ein Monster ist: Das bedeutet immer noch, dass der Nachfolger fast zehnmal so viel Umsatz verkaufen muss, um sie zu schlagen. Selbst mit dem Start der Switch 2 im letzten Jahr verkaufte Nintendo in den ersten drei Quartalen dieses Geschäftsjahres immer noch mehr als 3 Millionen originale Switchs. Da dieses Jahr jedoch viele Erst- und Drittanbietertitel für die Switch 2 erscheinen sollen, müssen wir abwarten, ob sie die heiße Serie fortsetzen kann, die sie zur bisher am schnellsten verkauften Nintendo-Plattform gemacht hat.