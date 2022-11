Die neuen DC-Pläne werden Warner in zwei Monaten vorgestellt

HQ

James Gunn (The Suicide Squad, Peacemaker) und Peter Safran (Shazam) wurden kürzlich als neue Bosse hinter dem DC Extended Universe bestätigt und werden sich in Zukunft um so ziemlich alles kümmern.

Das bedeutet natürlich, dass sie einen langfristigen Plan brauchen, und daran arbeiten sie derzeit. Jetzt enthüllt Gunn, dass ihre Roadmap für die Zukunft den Bossen bei Warner in zwei Monaten vorgestellt wird. Wenn ihre Ideen akzeptiert werden, gehen wir davon aus, dass wir in naher Zukunft eine ganze Reihe von DC-Ankündigungen erhalten werden, hoffentlich etwas, einschließlich Henry Cavills Pläne für Superman.