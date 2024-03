Die nächsten Mass Effect-Entwickler sind größtenteils Veteranen der Original-Trilogie

HQ

Obwohl es bereits Ende 2020 angekündigt wurde, haben wir noch nichts vom nächsten Mass Effect-Spiel gehört, außer den jährlichen Teasern am N7 Day (7. November, dem offiziellen Mass Effect-Tag). Und das Spiel scheint noch in weiter Ferne zu liegen, denn Bioware wird zuerst Dragon Age: Dreadwolf abliefern, bevor wir wieder in den Weltraum reisen.

Aber zumindest wissen wir, dass das Spiel in sehr fähigen Händen ist. Woher wir das wissen, fragen Sie sich vielleicht? Nun, die Mass Effect-Content-Creatorin Kala Elizabeth schrieb das auf X und behauptete, dass "das Führungsteam hauptsächlich aus erfahrenen Entwicklern der Original-Trilogie besteht". Als jemand sie bat, diese Aussage zu untermauern, tauchte Biowares Project Director und Executive Producer Michael Gamble auf und bestätigte, dass "EP, Art Director, Creative Director und Game Director alle Trilogie-Veteranen sind".

Im Grunde ist es eine Teamleitung, die genau weiß, was Mass Effect überhaupt so großartig gemacht hat, was sehr beruhigend klingt.