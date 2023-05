Die nächste Saison von Destiny 2 führt uns scheinbar unter die Wellen

HQ

In wenigen Wochen wird Bungie die nächste Staffel von Destiny 2 veröffentlichen. Obwohl wir schon seit einiger Zeit wissen, dass dies Season of the Deep heißen wird, da Destiny ein ziemlich weites Universum ist, gab es keine Möglichkeit, genau zu wissen, worauf sich dieser Name bezieht, aber jetzt, da die Schlüsselkunst enthüllt wurde, ist es klar, dass wir alle wörtlich hätten denken sollen.

Denn die Schlüsselgrafik zeigt, was drei Guardians zu sein scheint, die alle mit Ausrüstung ausgestattet sind, die aussieht, als wäre sie aus Atlantis ausgebaggert worden, und in einem Ozean vor einem wirklich großen Seeungeheuer herumschweben. Auf dem Bild sehen wir auch die Rückkehr des Charakters Sloane, was darauf hindeutet, dass diese Staffel Titan zurückbringen wird, nachdem der Mond vor Jahren aus dem Spiel gezogen und dem Destiny Content Vault hinzugefügt wurde.

Ansonsten gab Bungie bekannt, dass Season of the Deep am 23. Mai eintreffen wird, was bedeutet, dass es weniger als drei Wochen bis zum Debüt gibt.

Weitere Destiny 2-Neuigkeiten sind, dass in der kommenden Saison neue Strand Aspects, bessere Deepsight-Aktivierungsmethoden, Exotic-Optimierungen für die Rüstungsfokussierung, Raid-Anpassungen der Waffenqualität, Bounty-Updates, neue Trials of Osiris-Belohnungen und mehr hinzugefügt werden.