Die Melania-Dokumentation erreicht trotz magerer Kritikerleistung nahezu perfekte Rotten-Tomatoes-Zuschauerbewertung

Es war ein ziemlich schwieriges Debüt für den Dokumentarfilm Melania Trump, da das Projekt in die Kinos kam und bisher kaum für Aufsehen sorgte. Er hat nur wenige Millionen Dollar an Ticketverkäufen auf seinem Konto, was mit einer kritischen Leistung einhergeht, die gelinde gesagt schwach ist, wobei der aktuelle Rotten Tomatoes Tomatometer bei beeindruckenden 10 % liegt. All das deutet darauf hin, dass der Film bei den Fans überhaupt nicht angekommen ist, und dennoch hat er eine nahezu perfekte Publikumsbewertung Popcornmeter mit Hunderten und Aberhunderten von Höchstwertungen...

Wie der X-Nutzer Miles Johnson bemerkt, wird Melania auf der Popcornmeter mit 99 % bewertet und ist damit eines der "Verified Hot"- Projekte der Plattform. Allerdings spielt sich offensichtlich etwas Unheilvolles unter der Oberfläche ab, denn fast alle "Verified"-Nutzer, die den Film bewertet und ihm eine perfekte 5/5-Bewertung gegeben haben, scheinen neue Konten oder Bots zu sein – Accounts, die noch keinen anderen Film oder ein anderes Projekt auf der Plattform bewertet haben.

Interessanterweise scheint das Gleiche für IMDB zu gelten, wenn auch in einem weniger wirkungsvollen Ausmaß. Auf der anderen Bewertungsseite hat Melania eine Bewertung von 1,3 von 10 Sternen, die von dem wahrscheinlich authentischeren Publikum angeboten wird, das Tausende und Abertausende von 1- oder 2-Sterne-Bewertungen erzielt hat. Trotz weniger Bewertungen zwischen 3 und 9 gibt es dann einen starken Anstieg mit über 2.100 Bewertungen, was dem Film eine 10/10-Bewertung verleiht. Seltsam, gelinde gesagt.

Haben Sie Melania schon gesehen und wenn ja, wie bewerten Sie das Projekt?