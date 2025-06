Die LTA-Meisterschaft 2025 findet in Texas statt

HQ

Der große finale Showdown für die nordamerikanische League of the Americas Division für kompetitive League of Legends findet im September in Texas statt. Wie von Riot Games bestätigt, wird das abschließende Turnier für die Saison 2025 in den USA zwischen dem 27. und 28. September im Credit Union of Texas Event Center ausgetragen, wo ein Gewinner ermittelt wird und auch die endgültige Platzvergabe für die World Championship geregelt wird.

In einem Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass der Veranstaltungsort genügend Sitzplätze für 6.275 Fans und eine Gesamtfläche für etwas mehr als 7.000 Besucher bieten wird, und wenn Sie beabsichtigen, Teil dieser Gruppe zu sein, werden die Tickets bereits am 15. Juni in den Verkauf gehen.

Bei der Veranstaltung können wir "Fanfest-Aktivitäten, Merchandise, Watch-Partys und mehr" erwarten, wobei in den kommenden Wochen weitere Details bekannt gegeben werden sollen.