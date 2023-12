Die Live-Action-Show Spider-Man Noir läuft bei Amazon immer noch

HQ

Im Laufe der Jahre gab es eine Vielzahl von Gerüchten, dass eine Live-Action-Version von Spider-Man Noir in Arbeit ist. Bisher wurden jedoch nur sehr wenige Informationen über diese Serie bestätigt, denn Variety hat berichtet, dass die Serie, die im Februar von Amazon gekauft wurde, nun einen Co-Showrunner unter Vertrag genommen hat, um sie zum Leben zu erwecken.

Es wird erwähnt, dass Steve Lightfoot, der früher als Showrunner an The Punisher (der Netflix-Serie, nicht dem Film von 2004) gearbeitet hat, dem Projekt beigetreten ist, um an der Seite von Oren Uziel zu arbeiten, der als anderer Co-Showrunner und auch als Autor und ausführender Produzent für die Serie tätig ist.

Es gibt noch keine Erwähnung des Castings für die Serie oder ein Wort zu einem Veröffentlichungsfenster, aber uns wurde gesagt, dass die Serie nicht Peter Parker folgen wird, sondern einem älteren und ergrauten Superhelden, der in seinem eigenen Universum und im New York der 1930er Jahre spielt.