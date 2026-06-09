Die letzte Überraschung macht das AAA-Mario-Fanvideo noch viraler

HQ

Wir sind nur noch wenige Stunden vom Nintendo Direct im Juni 2026 entfernt, einem Event, das als das wichtigste des Jahres gilt, was Ankündigungen für Nintendo Switch- und Switch-2-Nutzer angeht. Und wenn es eine Sache gibt, die hilft, die Zeit zu vertreiben, während wir warten, dann ist es, unsere Liebe zu Mario auf jede erdenkliche Weise zu teilen. Ryan Stewarts Fanprojekt 'AAA Mario' ist eines davon.

Das Video gewinnt mit jeder Minute seit seiner Veröffentlichung eine Legion von Fans und zeigt eine 3D-Version von Mario, die offenbar vom aktuellen 007 First Light inspiriert ist, wobei der Klempner Bowsers Schloss infiltriert, um den König der Koopas zu besiegen. Natürlich ist Prinzessin Peach da, um ihm zu helfen, genau wie Moneypenny, und sein bösartiger Schatten ist nie weit entfernt.

In dieser Hinsicht ist das Video bereits auf dem Weg zu Großartigem, denn die neueste Version, die neben den Stimmen von Adam Asenko als Mario und Ariel Hack als Peach, nun niemand anderes als Debra Wilson als Toadsworth zeigt, eine Legende der Synchronisation, die man kürzlich in Mouse P.I. for Hire hören kann. The Legend of Vox Machina oder die Among Us-TV-Serie sowie ihre Erweckung in Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor zum Leben erweckt. Wir hatten sogar das Vergnügen, sie im Vorfeld des Launch des War of Wakanda-DLCs für Marvel's Avengers zu interviewen, das ihr unten sehen könnt.

HQ

Das AAA-Mario-Video findest du unten. Würdest du gerne ein 3D-Mario-Spiel wie dieses sehen?