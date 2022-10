Die letzte Erweiterung von OlliOlli Worlds kommt im November

HQ

Private Division und Roll7 haben die zweite und letzte Erweiterung für den pulsierenden Skateboard-Titel OlliOlli World angekündigt. Diese Erweiterung, die als Finding the Flowzone bekannt ist, führt die Spieler in eine gemunkelte Stadt am Himmel, wo sie sich mit den Radmospheric Three (Squid, Licht und Professor Planks) zusammenschließen, die daran arbeiten, den ruchlosen Geschäftsfrosch B.B. Hopper daran zu hindern, die Stadt auszubeuten.

Es wird gesagt, dass die Spieler in dieser Erweiterung auf den Sturm-Skate-Gott, Gail Force, stoßen werden, der Windzonen anbietet, um darin zu tricksen, die es Ihnen ermöglichen, große Luft zu bekommen, so dass Sie super beeindruckende Lufttrick-Combos ausführen können.

Ansonsten wurde hinzugefügt, dass die Erweiterung tatsächlich sehr bald kommen wird, am 2. November 2022, um genau zu sein, und dass sie für £ 7.99 als eigenständiger Kauf oder als zweite und letzte große Inhaltsergänzung für diejenigen verkauft wird, die sich die Rad Edition geschnappt haben.