Die LEC-Frühlingssaison beginnt an diesem Wochenende: Hier sind die Eröffnungsspiele

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Da das First Stand-Turnier nun zu Ende gegangen ist, kehren die verschiedenen League of Legends Teams in ihre jeweiligen Divisionen zurück und bereiten sich darauf vor, wieder in regionalen Ligen anzutreten. Zu diesem Zweck beginnt für den in EMEA ansässigen LEC die Frühjahrssaison bereits an diesem Wochenende, und mit diesem Gedanken sind Sie vielleicht neugierig, wie die Eröffnungsspiele aussehen.

Am 28. März beginnen sieben Spiele am kommenden Wochenende und Montag, und in diesem Fall haben wir unten alle Informationen und Zeiten (einschließlich Zeitzonenwechsel) für Sie zusammengestellt.

28. März:



GiantX gegen Fnatic um 13:00 GMT/14:00 MEZ



Karmine Corp gegen Team Vitality um 15:15 GMT/16:15 MEZ



Natus Vincere gegen Movistar KOI um 17:30 GMT/18:30 MEZ



29. März:



SK Gaming gegen Team Heretics um 16:00 BST/17:00 CEST



Movistar KOI gegen Fnatic um 18:15 BST/19:15 CEST



30. März:



SK Gaming gegen Natus Vincere um 16:00 BST/17:00 MESZ



Team Vitality gegen Team Heretics um 18:15 BST/19:15 CEST



Wirst du dieses Wochenende den LEC einschalten?