Die LEC 2025 Summer Playoffs stehen fest

In dieser Woche beginnt die LEC-Saison 2025 zu Ende. Die Sommersaison neigt sich dem Ende zu, denn es findet die Playoffs statt, bei denen die acht verbleibenden besten Teams um einen Teil eines saftigen Preispools kämpfen, aber noch wichtiger ist um einen von drei Worlds Plätzen im Jahr 2025.

So wie es aussieht, sind vier Teams in der oberen Gruppe und vier in der unteren Gruppe gesetzt, und wie die Eröffnungsspiele angeordnet sind, können Sie unten sehen.



KOI gegen Fnatic



G2 Esports gegen Karmine Corp



GiantX gegen Team BDS



Team Ketzer vs. Team Vitalität



Um zu sehen, wie die vollständige Klammer angeordnet ist, sehen Sie sich die folgende Grafik an.

Andernfalls gehen die drei Worlds Slots an den Gewinner, den Zweitplatzierten und das drittplatzierte Team, wenn diese vor Ende des Monats ermittelt werden, wobei Worlds zwischen dem 14. Oktober und dem 9. November folgen wird.