Die League Awards kehren Ende November zurück

Die World Championship für League of Legends ist in vollem Gange und wird noch einige Wochen lang intensive Action bieten. Nach Abschluss des Turniers wird es jedoch die Offseason geben und wir können mit einer großen Pause rechnen, bis die nächste Saison im Jahr 2026 beginnt.

Glücklicherweise wird nicht alles Untergang und Düsternis sein, denn die League Awards haben ihre Rückkehr angekündigt. Dieses Event wird versuchen, die Besten der Besten aus dem kompetitiven Esport der vergangenen Saison ins Rampenlicht zu rücken und zu präsentieren, und es wird erneut von Eefje "sjoks" Depoortere und Marc "Caedral" Robert Lamont moderiert.

Die Show findet am 28. November statt, und zweifellos werden die Ereignisse der World Championship einen sehr großen Einfluss darauf haben, wer mit Preisen und Anerkennung nach Hause geht.