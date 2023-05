Die Lara Croft Collection für Nintendo Switch könnte bald einen Veröffentlichungstermin bekommen

HQ

Die Lara Croft Collection für Nintendo Switch wurde vom ESRB bewertet, was bedeutet, dass wir ziemlich bald ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Spiel erhalten könnten.

Während eine ESRB-Bewertung nicht immer bedeutet, dass ein Spiel bald erscheint, ist es normalerweise der Fall, dass ein kommender Titel innerhalb weniger Monate nach seiner Veröffentlichung bewertet wird. Außerdem sollten wir die Veröffentlichung von The Lara Croft Collection im Jahr 2022 sehen, aber Verzögerungen haben es auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr verschoben, was bedeutet, dass wir das Spiel eher früher als später bekommen sollten.

Die Sammlung umfasst sowohl Lara Croft and the Guardian of Light als auch Lara Croft und den Tempel des Osiris. Beide Titel sind schon seit einiger Zeit auf anderen Plattformen erhältlich, werden aber als Paket für die Nintendo Switch erscheinen.