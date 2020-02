Die Kunst von Blasphemous als Artbook

Einer der interessantesten Indie-Hits des Jahres 2019 war The Game Kitchens Blasphemous, ein blutiges aus Plattforming-Abenteuer, das Soulslike- und Metroidvania-Elemente vor einer hübschen Pixel-Kulisse vereint. Das europäische Entwicklerstudio ließ sich von spanischen Künstlern, wie Francisco de Goya und Diego Velázquez inspirieren, bei der Wahl der Figuren, Szenarien und Monster spielten religiöse Themen und die dortige Folklore eine Rolle.

All das gibt es nun in Form eines massiven, 198-seitigen Artbooks, das die Entwickler ursprünglich speziellen Unterstützern ihrer Kickstarter-Kampagne zur Verfügung stellen wollten. Sammler können die gewagten und auffälligen Kunstwerke des Spiels ebenfalls genießen, wenn sie eine der limitierten, physischen Hardcover-Ausgabe zum Preis von 40 Euro im GTM-Store vorbestellen (geliefert wird ab dem 6. März). Abschließend bekommt ihr noch einen Blick auf das Buch The Art of Blasphemous.

