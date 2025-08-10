Die knallhartesten NPCs in Videospielen

HQ

Letzte Woche haben wir uns als Gamereactor-Redaktion zusammengetan, um euch alles darüber zu erzählen, wer wir für die coolsten Protagonisten in Videospielen halten, und haben eine Handvoll zeitloser Symbole ausgewählt, die sich von den anderen abheben. Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit weg von den Charakteren, die ihr steuert, hin zu denen, die an der Seitenlinie stehen und dazu beitragen, das Gesamterlebnis zu verbessern. Das sind die Leute, die wir als die knallhartesten NPCs betrachten.

Emile - Halo: Reichweite

Ehrlich gesagt könnte ich alle Noble 6 auf diese Liste setzen. Das Team von Spartans, das dafür gesorgt hat, dass die Haupthandlung der Halo Spiele stattfinden kann, wir werden das Opfer unserer Noble Freunde nie vergessen. Aber Emile, da ist einfach etwas an diesem Totenkopfhelm, diesem übergroßen Dolch auf seiner Schulter und seinem Mangel an Gesprächen, die ihn von seinen ersten Momenten auf der Leinwand an zu einem knallharten Mann machen. Die Tatsache, dass er nach seinem Tod immer noch die Elite erschüttert, während er fragt, wer der nächste ist, festigt ihn als das krasseste Mitglied von Noble 6 und der Grund, warum ich mich immer an Reach erinnern werde.

Blaidd - Elden Ring

Ich bin kein Pelz, aber es hat etwas sofort Cooles an einem Kerl, der einen Wolfskopf auf seinem Körper hat. Mit seiner rauen, walisisch intonierten Stimme beeindruckt Blaidd überall, wo man ihn in Elden Ring findet, und ihm auf Rannis Quest zu folgen, ist ein einfacher Weg, sich mit diesem knallharten Kämpfer zu verbinden. Er hilft dir, Radahn zu besiegen und ist mit seinem massiven Großschwert unglaublich stark. Dann, wenn die Zeit für ihn gekommen ist, zu gehen, kann man nicht anders, als einen großen Schmerz in seinem Herzen zu spüren, wenn man sieht, wie ein so cooler Plan zunichte gemacht wird, indem man gezwungen ist, Ranni zu verraten. Das Design allein mag Blaidd mehr den Tag gewinnen als irgendeine besondere Leistung, aber er ist immer noch ein knallharter Kerl in den meisten Elden Ring Spielerbüchern.

Garrus Vakarian - Mass Effect

Es gibt kein Shepard ohne Vakarian. Garrus ist unser treuester Begleiter in den Mass Effect Spielen. Vom ersten bis zum dritten bleibt er bei uns, solange wir ihn am Leben erhalten, und er ist in allen dreien gleich knallhart. Vom Vertrauten und fähigen C-Sec-Offizier im ersten Spiel bis zum Antihelden Archangel im zweiten Spiel ist Garrus' Handlungsbogen tief und nuanciert, sein Charakter ist mühelos fesselnd und seine Fähigkeiten im Spiel bedeuten, dass er so ziemlich immer ein Muss für deine Gruppe ist. Es gibt Gefährten, die in der Geschichte stärker sind, aber keiner schafft es so gut, den knallharten Schurkenagenten-Vibe so zu vermitteln wie Garrus. Es sei denn, du spielst deine Shepard natürlich.

Cayde-6 - Schicksal 2

Nathan Fillion hat im Laufe seiner Karriere einige coole Rollen gespielt, aber ein roboterhafter Weltraum-Cowboy mit einem Witz, der so scharf ist wie sein Horn... Komm schon. Cayde-6 ist der Inbegriff von allem, was Destiny als Franchise knallhart macht. Dieser Charakter handelt aus eigenem Antrieb, findet kreative Wege, um die anstehende Aufgabe anzugehen, rennt nie vor einem Kampf davon und schießt Feinde stilvoll nieder, während er ein Outfit trägt, das seine Kollegen Ikora und Zavala zweitklassig aussehen lässt. Cayde-6 ist vielleicht der coolste Typ im gesamten Destiny -Universum, und ja, dazu gehören Drifter, Lord Shaxx, Mara Sov und jedermanns beliebtestes sexy Symbol, Sweeperbot.

Vex - The Elder Scrolls V: Skyrim

Es gibt eine Reihe von Thieves Guild -Mitgliedern, die diesen Schnitt machen könnten, da jedes Element Elemente hat, die es durch seine Härte auszeichnen, aber in unseren Augen sticht eines aus den anderen heraus: Vex. Im Schatten lauert, ein Porträt der Einsamkeit und Würde, das für ihre rücksichtslosen Beleidigungen und abfälligen Sticheleien bekannt ist, jedes Mal, wenn man sich ihr nähert, Vex ist die Person, die man entweder sein oder mit der man zusammen sein möchte. Wenn man den durchschnittlichen Skyrim Spieler fragen würde, ob er Lydia gegen Vex als Begleiter tauschen könnte, wäre die Antwort einstimmig. Wie wäre es mit dem Tausch von Ysolda gegen Vex als Partner, ebenfalls einstimmig. Aber das ist es, was Vex knallhart macht, da sie ihre eigene Frau ist, sie ist auf ihrem eigenen Weg im Leben, und obwohl du vielleicht die Dragonborn bist, konnte sie ehrlich gesagt keinen Wurf geben.

Mr Torque - Borderlands

Wenn wir über knallharte NPCs sprechen, können wir die Definition des Wortes nicht ignorieren. Borderlands ' Mr Torque. Dieser muskulöse, fleischköpfige, Explosion liebende, Luftgitarre spielende Charakter lebt und stirbt buchstäblich mit dem Ausdruck "Badass", so sehr, dass Gearbox einen ganzen Borderlands 2 DLC nach ihm und seinem Lieblingsort auf der Welt, The Badass Crater of Badassitude, benannt hat. Mr Torque mag ein Stereotyp und eine satirische Kreation sein, die einem wandelnden Bizeps ähnelt, aber er ist auch urkomisch und einprägsam und ein Borderlands Grundnahrungsmittel, so sehr, dass Gearbox seine Familie in die Serie eincodiert hat, indem er uns im Laufe der Jahre seine ebenso aufgeblasene Oma vorgestellt hat.