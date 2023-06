Die Karte von Assassin's Creed Mirage ist ungefähr so groß wie Konstantinopel der Offenbarung

HQ

Die Karte von Assassin's Creed Mirage soll ungefähr die gleiche Größe wie die von Konstantinopel in Assassin's Creed Revelations haben.

Diese Nachricht stammt von MP1st, wo Ubisoft im Gespräch mit Easy Allies enthüllte, dass es bei der bevorstehenden Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise keine große offene Welt geben würde. "Sie verglichen es speziell mit Konstantinopel in Assassin's Creed Revelations und Paris in Assassin's Creed Unity. Sie sagten, es sei ungefähr so groß."

Konstantinopel und Paris unterscheiden sich ein wenig in der Größe, daher stellen wir uns Mirage irgendwo in der Mitte vor. Wieder einmal ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie Ubisoft mit seiner neuesten Iteration zu dem zurückkehrt, was das Franchise überhaupt erst zu einem so großen Erfolg gemacht hat.

Freust du dich auf Assassin's Creed Mirage?