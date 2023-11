Die Jon Snow-Reihe wird verschoben

HQ

Die geplante Serie mit Kit Harington, bekannt unter dem Arbeitstitel Snow, die die Fortsetzung der Geschichte des beliebten Charakters Jon Snow erzählen soll, wurde auf Eis gelegt. HBO musste seine Prioritäten verschieben und jetzt scheint es, dass wir einfach auf die Fortsetzung der Saga von Jon Snow warten müssen, der am Ende von Game of Thrones mit Tormund zurück zur Mauer ritt.

Casey Bloys, Programmdirektor bei HBO, hat in einem Interview gesagt, dass derzeit nur House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms in Produktion sind. Alle anderen Spin-offs, die auf Game of Thrones basieren, sind nicht mehr als lose Ideen oder in Planung. Die Jon Snow-Serie wird also offiziell auf unbestimmte Zeit verschoben und wartet darauf, hoffentlich eines Tages grünes Licht zu bekommen.

Willst du, dass die Jon Snow-Serie Realität wird, oder denkst du, dass HBO sie abschaffen sollte?

Danke TVline