Die Jagd auf Gollum wird vom Produzenten des Films mit Die zwei Türme verglichen

Obwohl wir mit dem Animationsfilm "Der Krieg der Rohirrim" bereits nach Mittelerde zurückgekehrt sind, könnte es das kommende Projekt von Andy Serkis sein, auf das sich viele am meisten freuen. Produzentin Philippa Boyens sprach kürzlich in einem Interview darüber und verglich den Ton mit dem zweiten Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie.

"Ich denke, es gibt ein Echo. Es gibt definitiv... 'Two Towers' wird nicht 'Two Towers' sein, aber die Ähnlichkeiten, denke ich, sind der brückenschlagende Charakter des Films. "Two Towers" war einer der schwierigeren Filme, weil er das tut und den Anfang überbrückt. Es ist der mittlere Film. Es hat eine Qualität davon. Aber eine Sache, die wir entschlossen sind - und vieles davon wird mit Andy Serkis als Regisseur zu tun haben - ist, dass wir wollen, dass es anders ist und sich frisch anfühlt. In der Welt zu existieren, die etabliert wurde, aber auch überraschend zu sein. Und ich denke, was interessant ist, ist, dass wir viele Handlungsstränge finden, die überraschend sind, wenn man wirklich hineingeht und sie untersucht. Ja", sagte Boyens in dem Interview mit SlashFilm.

Einer der Höhepunkte der Herr der Ringe-Filme waren zweifelsohne die herrlichen neuseeländischen Landschaften. Im selben Interview verriet Boyens, dass "Die Jagd auf Gollum" völlig neue Umgebungen zeigen wird. Sie sagte: "Wir werden an einige Orte gehen, an denen wir noch nie zuvor waren, was wirklich, wirklich, wirklich cool sein wird."

"Der Krieg der Rohirrim" läuft derzeit in den Kinos, während "Die Jagd auf Gollum" irgendwann im Jahr 2026 in die Kinos kommen soll.