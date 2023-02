Die Hogwarts Legacy-Kontroverse erklärt

HQ

Spieler genießen derzeit die Early Access-Phase in Hogwarts Legacy, und morgen startet das Spiel richtig. Wenn Sie jedoch in irgendeiner Funktion im Internet waren, werden Sie wissen, dass Hogwarts Legacy ein kontroverses Thema bleibt, vor allem dank der Ansichten des Schöpfers des Universums, J.K. Rowling.

Nun, die Entwickler von Hogwarts Legacy haben den Fans versichert, dass Rowling keine Verbindung zum Spiel und der Arbeit daran hat, aber wenn man bedenkt, dass es die von ihr erstellte IP verwendet und sie daher davon profitieren wird, hat dies nicht gerade eine Menge Gegenreaktionen verhindert, die dem Spiel in den Weg kommen. Es gibt einige Gründe, warum die Kontroverse um Hogwarts Legacy anhält, und für diejenigen, die nicht genau mit dem Gespräch vertraut sind, könnte es verwirrend sein zu verstehen, warum sich das Internet so gespalten anfühlt.

Der erste und wichtigste Grund, warum einige zum Boykott von Hogwarts Legacy aufgerufen haben, sind die Anti-Trans-Standpunkte von J.K. Rowling. Auch wenn sie nicht mit der Entwicklung des Spiels in Verbindung gebracht wird, haben viele argumentiert, dass die Unterstützung ihrer IP durch den Kauf von Hogwarts Legacy auch die Autorin selbst unterstützt. Dies hat dazu geführt, dass insbesondere die Trans-Community dazu aufruft, das Spiel nicht mitzuspielen.

Vor kurzem wurde entdeckt, dass Hogwarts Legacy tatsächlich einen Trans-Charakter eingeführt hat, was eine Premiere für das Harry-Potter-Universum darstellt. Während einige argumentiert haben, dass dies ein starker Schritt nach vorne für das Franchise ist, wurde berichtet, dass die Entwickler diesen Charakter nur aufgenommen haben, um die Konversation von Rowling und ihren kontroversen Standpunkten abzulenken. Selbst mit diesem Charakter gibt es das Argument, dass Hogwarts Legacy nicht einfach eine Transperson einwerfen und dann die IPs-Verbindungen zu seiner Schöpferin und ihren Ansichten einlösen kann. Im Wesentlichen richtet sich Hogwarts Legacy durch die Verbindung mit der Zaubererwelt, ob indirekt oder direkt, mit der Person dahinter aus.

Ein weiterer Grund, warum das Spiel in heißem Wasser gelandet ist, ist die kritische Rezeption, die es erhalten hat. Zum größten Teil wurde Hogwarts Legacy sehr gut bewertet. Einige erwarteten, dass es aufgrund der oben genannten Kontroverse bombardiert würde. Mit diesen positiven Bewertungen ist online Kritik aufgetaucht, die argumentiert, dass es unter diesen Rezensenten aufgrund ihrer Vorliebe für das Harry-Potter-Franchise eine gewisse Voreingenommenheit gibt.

In der Vergangenheit wurden andere Bedenken geäußert, die direkter mit dem Inhalt von Hogwarts Legacy zu tun haben. Da sich die Geschichte auf die Goblin-Rebellion von 1890 konzentrierte, waren einige besorgt, dass sie aufgrund der Darstellung von Goblins durch Rowling im Harry-Potter-Universum einige antisemitische Untertöne annehmen könnte. Obwohl dies ein Problem war, beschränken sich die Gründe für den Boykott des Spiels immer noch weitgehend auf seine Verbindungen zu J.K. Rowling und den Gewinn, den die Autorin erzielen wird, da sie die Rechte an der Wizarding World besitzt.

Bedenken hinsichtlich Rowlings Ansichten gegenüber der Trans-Community tauchten erstmals 2018 auf, und ihre Haltung wurde 2020 nach einem 3000-Wort-Essay deutlich, in dem sie ihre Bedenken hinsichtlich des Trans-Aktivismus darlegte. Seitdem ist alles und alles, was mit Harry Potter zu tun hat, das Zentrum eines anhaltenden Sturms von Kontroversen, und es scheint, dass Hogwarts Legacy das neueste Medium ist, das aufgrund von Rowlings Ansichten in heißem Wasser endet.

Derzeit boykottieren die Leute Hogwarts Legacy, indem sie sich weigern, das Spiel zu kaufen, zu spielen oder zu unterstützen. Es gab einige organisiertere Bemühungen, jetzt ist das Spiel spielbar, wie Streamer, die sich zusammenschließen, um das Spiel nicht zu übertragen, und es gab auch Verbote für Diskussionen über J.K. Rowling im Subreddit und Forum des Spiels auf Resetera. Es wurde von den Mods von Hogwarts Legacy's Subreddit behauptet, dass die Diskussion über J.K. Rowling nur zu Toxizität führt, und so wurde die Erwähnung des Autors nicht erlaubt. Es ist klar, egal auf welcher Seite der Debatte Sie sich befinden, dies ist ein kontroverses Thema, das online eine Reihe interessanter Debatten über die Spiele, die wir spielen, und die Menschen, die wir durch das Spielen unterstützen, ausgelöst hat.