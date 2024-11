Die Handlung des dritten Teils von Final Fantasy 7 Remake ist abgeschlossen

HQ

Vier Jahre mussten wir auf den zweiten Teil der Final Fantasy VII Remake -Trilogie warten, denn nach dem Debüt zu Beginn des Jahres 2020 landete Rebirth im Februar auf den PlayStation 5-Konsolen. Wir haben zwar keinen Zeitplan, wann der dritte und letzte Teil debütieren wird, aber es scheint wahrscheinlich, dass eine ähnliche Wartezeit bevorsteht.

Wir sagen das, weil während eines Auftritts auf der G-CON 2024 in Korea kürzlich Rebirth Regisseur Naoki Hamaguchi und Produzent Yoshinori Kitase enthüllten, dass die Arbeit an der Handlung für den dritten Teil abgeschlossen ist und dass das Team nun seinen Fokus auf die Entwicklung des eigentlichen Spiels verlagert hat, das sich ab diesem Zeitpunkt in voller Produktion befinden soll.

Die Information wurde zuerst von 4Gamer berichtet (danke, VGC), wobei Kitase auch anmerkte, dass in diesem letzten Teil das Luftschiff Highwind eine sehr prominente Rolle spielen wird, während Square Enix nicht beabsichtigt , "mit dem Luftschiffsystem zu betrügen, sondern es frontal herauszufordern, damit die Spieler frei auf der Karte herumfliegen können".

Da die Arbeiten am Hauptspiel nun in vollem Gange sind, wäre es nicht unvernünftig zu sagen, dass der letzte Teil von Final Fantasy VII Remake im Jahr 2028 oder darüber hinaus erscheinen könnte. Sind Sie gespannt darauf?