Die Halo-Serie wechselt zu Paramount+, soll 2022 starten

Das Fernsehnetzwerk Showtime konnte sich vor ein paar Jahren die Produktionsrechte an einer TV-Serie basierend auf dem Sci-Fi-Videospiel von Halo sichern, allerdings scheint das Projekt unter ihrer Verwaltung nur mäßige Fortschritte erzielt zu haben. Wir haben letztes Jahr einige Schauspieler kennengelernt, die für das Format engagiert wurden, doch seitdem haben sich die Dinge sicher auch aufgrund der anhaltenden Pandemie etwas langsamer bewegt.

Nun stellen wir fest, dass sich der Streaming-Service Paramount Plus die Veröffentlichungsrechte dieser Serie krallen konnte. Bislang seien ungefähr 60 Prozent der ersten Staffel fertiggestellt, nächstes Jahr im Frühling soll die Premiere anlaufen, heißt es bei Deadline. Pablo Schreiber (The Wire, Orange Is the New Black, Den of Thieves) übernimmt die Rolle des Master Chiefs, Natascha McElhone (Truman Show, Californication, Designated Survivor) spielt Dr. Catherine Halsey und Jen Taylor sehen wir als Cortana wieder (sie spielt die KI auch in den Spielen).