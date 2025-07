Die Gruppen stehen für die LEC-Sommersaison 2025 fest

HQ

Wir nähern uns dem Beginn der letzten Saison im Jahr 2025 League of Legends EMEA Championship. Das Summer Season beginnt nächste Woche, am 2. August, und da das Spiel näher rückt, kennen wir nun die Gruppen für das Turnier.

Die 10 Mannschaften werden in zwei Fünfergruppen aufgeteilt, in denen jedes Team in den kommenden Wochen einmal gegen jedes andere Team spielt. Die beiden besten Teams qualifizieren sich automatisch für die obere Gruppe der Playoffs, während das dritt- und viertplatzierte Team in die untere Gruppe aufsteigen und das fünftplatzierte Team ausscheidet und damit seine Saison beendet ist.

Nachdem dies gesagt ist, sind hier die Gruppen.

Gruppe A:



GiantX



Karmine Corp



KOI



Natus Vincere



Team Vitality



Gruppe B:



Fnatic



G2 Esports



SK Gaming



Team BDS



Team Heretics



Die Sommersaison endet mit dem persönlichen Finale beim Riot Games Arena in Spanien, und es ist eine wichtige Saison, da die drei besten Teams im Herbst in die Worlds 2025 aufsteigen.