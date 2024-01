Die Griffhülle von Dbrand soll das Herunterfallen von Telefonen verhindern

HQ

Wir haben hier bei Gamereactor einige Produkte von dbrand getestet, und es scheint immer, als ob das Unternehmen es schafft, mit einfachen Ideen kreative Schritte nach vorne zu machen. Jetzt haben wir eine Griffhülle, die verhindern soll, dass Ihr Telefon aus Ihren Händen rutscht.

Mit speziellen Griffen an der Seite des Gehäuses wird dies sicherlich erreicht, aber es fügt auch eine ganz zusätzliche Ebene der Personalisierung hinzu. Mit dem Griffetui von dbrand können Sie dem Cover eine persönliche Note mit Ihrer eigenen Haut verleihen.

Das bedeutet, dass selbst wenn Sie und ein Freund die gleiche Hülle haben, Sie völlig unterschiedliche Looks haben können. Ziemlich cool. Weitere Details zu dieser Handyhülle finden Sie in unserem neuesten Quick Look.