Die Game Awards kehren im Dezember zurück

HQ

Eines der letzten Dinge, die während des gerade zu Ende gegangenen Opening Night Live-Streams angekündigt wurden, war, dass der Produzent und Moderator Geoff Keighley bestätigte, dass The Game Awards dieses Jahr zurückkehren werden.

Das ist zwar keine überraschende Nachricht, aber mit einer Bestätigung ist es immer schön. Keighley erinnerte uns auch daran, dass es in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum ist, was hoffentlich etwas ganz Besonderes bedeutet (neben Auszeichnungen gibt es immer viele Ankündigungen, Gäste und mehr), wenn die Preisverleihung am 7. Dezember beginnt.

Was ist dein persönlicher GOTY bisher?