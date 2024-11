Die fünf besten Spiele von Sega CD

HQ

5. Eternal Champions: Herausforderung von der dunklen Seite

Es war zweifellos das ambitionierteste Kampfspiel auf der Konsole und zugleich einer der letzten Titel, die für das Sega CD erschienen. Sowohl in Europa als auch in den USA präsentierte sich das Spiel als eine verbesserte Version der Mega Drive-Ausgabe.

Das Spiel war randvoll mit allem, was sich ein Kind nur wünschen konnte. Extreme Gewalt, brutale Endsequenzen und das Gefühl, dass das Spiel eigentlich für Erwachsene gedacht war, sorgten dafür, dass wir unzählige Stunden damit verbrachten. Wenn wir nicht gerade vor dem Fernseher Overkills vorführten, ahmten wir die brutalen Bewegungen des Spiels im Garten nach.

Eternal Champions: Challenge from the Dark Side war für seine Ära spektakulär und bleibt zweifellos eines der coolsten und vielleicht am meisten unterschätzten Spiele auf der Konsole.

4. Final Fight CD

Das klassische Arcade-Spiel war etwas, mit dem meine Wenigkeit bereits viel Zeit auf dem Super Nintendo verbracht hatte. Aber so sehr ich dieses Spiel auch geliebt habe, es gibt keine Sekunde des Zweifels, dass die Sega CD -Version die ultimative und vollendetste war. Alles, was ein 10-jähriges Ich über Final Fight zu wissen glaubte, flog aus dem Fenster. Viel schärfere Grafiken, größere Charaktere, die den Bildschirm dominierten, und Audio und Soundtracks, die einen völlig umhauten. Noch nie zuvor hatten Hagar, Cody und Guy so gut geklungen. Aber was die Sega CD -Version wirklich zur definitiven Version machte, war die Möglichkeit, mit zwei Spielern gleichzeitig zu spielen. Ein kompletter Game Changer, der mich dazu brachte, die eingeschränkte Version für die Super Nintendo nie wieder anzufassen. Sega tut, was Nintendo nicht tut!

3. Sonic CD

Der freche blaue Igel kam mit einem Paukenschlag auf das CD-Format. Ich erinnere mich besonders daran, wie unglaublich beeindruckend das (nach heutigen Maßstäben) extrem dekomprimierte Intro war. Wir saßen sprachlos mit weit aufgerissenem Mund da, weil wir gerade die Zukunft miterlebt hatten. Damals und dort, in dieser Sekunde, fühlten sich Super Nintendo hoffnungslos veraltet. Kassetten? Wer braucht das schon, wenn es die CD schon gibt und sie so eindeutig das nächste große Ding war? Sonic CD war auch alles, wovon wir träumen konnten und noch viel mehr. Größer, schneller, besser und nicht zuletzt besser klingend. In der Zeit reisen zu können, war ein unbeschreibliches Gefühl und die Tracks fühlten sich an, als würden sie nie enden. Epic war nur der erste Name und Sonic CD ist ohne Zweifel eines der besten Spiele auf der Konsole, aber auch eines der besten Sonic Erlebnisse, die man für Geld kaufen kann.

2. Lunar: Die silberne Geschichte

Ich muss sagen, dass meine Beziehung zu japanischen Rollenspielen komplex und kompliziert ist. Sie können laut und unnötig kompliziert sein und haben oft eine kulturelle Schwelle, die es schwierig macht, Teile von ihnen zu verstehen oder auf persönlicher Ebene zu absorbieren. Aber hin und wieder stößt man auf ein Juwel, ein Abenteuer, das so packend ist, dass es sich anfühlt, als würde man nach Hause kommen. Das Gefühl ist schwer zu erklären, aber Lunar: The Silver Story ist eines dieser Spiele in diesem Genre, das mir nicht nur genau dieses Gefühl gegeben hat, sondern zu dem ich immer wieder und mit einem Lächeln im Gesicht zurückgekehrt bin. Alex' Abenteuer und seine Suche nach dem Titel des Drachenmeisters, um in die Fußstapfen seines Helden zu treten, ist eine Reise, die sich in mein Herz eingebrannt hat und die dank ihrer unglaublichen animierten Zwischenspiele auf eine für die damalige Zeit völlig neue Weise zum Leben erweckt wurde. Ein fantastisches, emotionales Abenteuer mit tiefen Beziehungen zwischen den Charakteren macht Lunar: The Silver Story mit Abstand zum besten Rollenspiel auf der Konsole und (meiner Meinung nach) zu einem der besten in diesem Genre überhaupt.

1. Räuber

Für mich ist das mit Abstand beste Spiel der Konsole auch eines, das ich damals nie spielen durfte. Fakt ist aber, dass Hideo Kojimas dystopisches Abenteuer heute noch brillanter aussieht als bei seiner Veröffentlichung. Snatcher ist düster und erwachsen auf eine Weise, die es schwer zu glauben macht, dass das Spiel tatsächlich mehr als 30 Jahre alt ist. Der Cyberpunk-Thriller lehnt sich unverschämt an Blade Runner an, aber was macht das schon, wenn die tiefgründige Erzählung und die Atmosphäre so gut sind? Die Sega CD -Version ist heutzutage (wenig überraschend) sehr teuer zu bekommen, aber zum Glück gibt es jetzt andere und viel einfachere Möglichkeiten, das absolut beste Spiel auf Sega CD zu erleben. Unglaubliche Pixelkunst, eine fesselnde und aufregende Geschichte, düstere Gewalt und eine Atmosphäre, für die man sterben kann. Snatcher hat alles, was man sich von einem Abenteuerspiel wünschen kann und noch viel mehr.