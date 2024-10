Die fünf besten Spiele der Dreamcast

HQ

5. Virtua Tennis

Sportspiele sind nicht mein Ding und es ist ein Genre, von dem ich mich normalerweise so weit wie möglich fernhalte. Sicher, ich habe es genossen, meine Freunde in Blades of Steel zu verprügeln, und ich habe es genossen, Tontauben in Track and Field II zu sprengen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mich so tief in ein Tennisspiel vertiefen würde, eine Sportart, die ich nie verfolgt hatte oder an der ich nie das geringste Interesse hatte. Aber egal, ob man ein Fan des Sports war oder nicht, es war unmöglich, sich nicht in den Klassiker Virtua Tennis zu vertiefen. Intensiv, herausfordernd und (vor allem im Multiplayer) wahnsinnig unterhaltsam. Die Balance zwischen Realismus und Arcade war perfekt und machte es fast unmöglich, den Controller aus der Hand zu legen.

4. Resident Evil - Code: Veronica

Auf die Gefahr hin, von der Hälfte der Redakteure gelyncht zu werden. Nein, Resident Evil als Spielserie hat es bei mir anfangs nie Klick gemacht. Die steife Steuerung und meiner Meinung nach die abgehackten Übergänge zwischen den Szenen haben das Erlebnis komplett ruiniert. Das änderte sich mit Code Veronica, einem erzählerisch verrückten Kapitel in der Saga von Umbrella, das aber auch auf technischer Ebene alle (meiner Meinung nach) Mängel der Serie behob. Plötzlich machte es Spaß, absurde Rätsel zu lösen und Zombies abzuschießen. Die dynamischen, atmosphärischen Umgebungen, die absurde, aber fantastische Geschichte der Ashford-Familie und die manchmal brutale Herausforderung des Spiels machten Code Veronica zum definitiven Survival-Horror-Erlebnis seiner Zeit.

3. Shenmue

Der Hype vor der Veröffentlichung von Shenmue war riesig, und Yu Suzukis Hauptwerk war ebenso teuer wie ehrgeizig. In vielerlei Hinsicht fühlte es sich so an, als ob das Schicksal der Dreamcast direkt mit dem Erfolg des Action-Adventures verbunden war, der sich, wie wir alle wissen, nicht einstellte. Verstehen Sie mich nicht falsch, es verkaufte sich - nur nicht annähernd gut genug, um die astronomischen Produktionskosten zu decken. Shenmue war ein Rohdiamant. Faszinierend und faszinierend, aber auch frustrierend und ausufernd, eine Suppe von Ideen und Systemen, die nicht ganz so gut zusammenspielten, wie sie vielleicht hätten interagieren sollen. Aber das hielt mich nicht davon ab, die Saga von Ryo Hazuki mit Haken, Schnur und Senke zu verschlingen. Unzählige Stunden verbrachten wir in den virtuellen Spielhallen des Spiels und wanderten durch die Straßen und Gassen von Yokosuka. Shenmue hat sich tief in meinem Herzen verwurzelt und trotz seiner vielen sehr offensichtlichen Mängel war es auch eine Erfahrung wie keine andere zu dieser Zeit.

2. Phantasy Star Online

Wenn es um transformative Erfahrungen geht, gibt es nur wenige Momente, die mit den ersten zaghaften Schritten auf Ragol vergleichbar sind, umgeben von anderen, realen Menschen. Shenmue war fantastisch, aber wenn du mich fragst, ist Phantasy Star Online bei weitem das wichtigste Spiel auf der Konsole. Als ich aufwuchs, hatte sich das Spielen immer wie ein relativ einsames Hobby angefühlt, das auf meinem digitalen Hügel starb, während Freunde einen Ball kickten und Sammelkarten tauschten. Aber mit Phantasy Star Online eröffnete sich eine neue Welt, gefüllt mit gleichgesinnten, echten Menschen, mit denen ich Abenteuer erleben konnte. Es war eine neue Art von Community, und nach Phantasy Star Online habe ich Videospiele nie wieder auf die gleiche Weise betrachtet.

1. Seelen-Calibur

Es ist eigentlich geradezu unvernünftig, wie spektakulär Soul Calibur war und immer noch ist. Nicht nur wegen des visuellen Festes, das das Spiel präsentierte, eine Tour de Force aus gestochen scharfen Polygonen, die alles andere Angebot zu dieser Zeit in den Schatten stellte. Nein, selbst aus der Gameplay-Perspektive war Soul Calibur etwas weit Außergewöhnliches, mit einer nahezu perfekten Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefe. Die Tatsache, dass das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde lief, war nur das Sahnehäubchen und erzeugte ein seltsames Gefühl von Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit bei den Charakteren. Hinzu kommt die glorreiche Ansammlung von Kämpfern, vom buff Astaroth über den seltsamen Voldo bis hin zum wollüstig-sinnlichen Ivy. Soul Calibur war und ist das Komplettpaket und nicht nur das beste Spiel auf der Dreamcast, sondern auch ein Meilenstein für das Genre insgesamt.