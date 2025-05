Die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 befindet sich derzeit in der Vorproduktion

HQ

Der Nachfolger von Cyberpunk 2077 - ursprünglich bereits 2022 als Project Orion angekündigt - ist in die nächste Entwicklungsphase eingetreten. Wie CD Projekt Red bestätigt hat, ist der Nachfolger des Hits Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2020 nun in die Vorproduktionsphase eingetreten.

Dies geht aus dem Wrap-up des Entwicklers von Anfang 2025 hervor, in dem das Spiel auch als Cyberpunk 2 bezeichnet wurde. Es scheint, dass wir das Etikett Project Orion jetzt weglassen können, da die Vision dessen, was das Spiel sein wird, immer klarer wird.

Die Vorproduktion kann Jahre dauern, da sie immer noch viel Arbeit an der Konzeption und der Skizzierung erfordert, wie die Dinge in Cyberpunk 2 funktionieren werden. Da vorerst alle Hände auf The Witcher 4 gespannt sind, ist es unwahrscheinlich, dass wir Cyberpunk 2 in absehbarer Zeit in der Produktionsphase sehen werden. Aber da wir immer wieder Updates zu dieser mit Spannung erwarteten Fortsetzung erhalten, können sich die Fans darauf verlassen, dass die Arbeit weitergeht.

