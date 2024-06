Die Fortsetzung von Cozy Grove startet diesen Monat

Wenn Sie in letzter Zeit in Cozy Grove einen entzückenden und beruhigenden Campingplatz gebaut haben und sich gefragt haben, was als nächstes kommt, haben wir genau die Antwort für Sie. Entwickler Spry Fox (jetzt ein Netflix Game Studio ) hat gerade enthüllt, dass die Fortsetzung Cozy Grove bereits Ende dieses Monats debütieren wird.

Dieser Life-Sim-Titel mit dem Namen Cozy Grove: Camp Spirit wird am 25. Juni 2024 auf Netflix erscheinen und einen neuen Inseloasenbereich mit sich bringen, den es zu reparieren gilt. Hier kannst du Gegenstände herstellen, dein Gebiet dekorieren, fischen und kochen, Quests und Herausforderungen annehmen und das Gebiet allgemein zu deinem Besitz machen.

Uns wird gesagt, dass es neue tierische Gefährten, einige neue Freunde sowie einige wiederkehrende Gesichter geben wird, und dass es auch eine gruselige Atmosphäre geben wird, da es in der Gegend ein wenig spukt. Durch das Abschließen von Quests und Aufgaben kannst du den Bear Spirits auf der Insel helfen, ihre Probleme zu lösen und sie besser kennenzulernen.

Da Cozy Grove: Camp Spirit sehr bald kommt, könnt ihr unten ein paar Bilder der Fortsetzung sehen.