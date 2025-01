Die Finalisten der HLTV Awards stehen fest

HQ

Die Finalisten für die HLTV Awards, mit denen die Besten der Besten in der Counter-Strike E-Sport-Branche des vergangenen Kalenderjahres gefeiert werden, wurden vor der Hauptpreisverleihung bekannt gegeben, die bereits nächste Woche in Belgrad, Serbien, stattfinden wird. Die Show wird versuchen, eine Reihe der größten und erfolgreichsten Teams und Namen hervorzuheben, und da die Show am 11. Januar 2025 stattfinden wird, können Sie die vollständige Liste der Finalisten unten sehen.

Team des Jahres:



G2 Esports



Natus Vincere



Teamgeist



Frauenteam des Jahres:



Furia



Kaiserlich



NAVI Speere



Rookie des Jahres:



Danil "donk" Kryshkovets



Mario "malbsMd" Samayoa



Myroslav "zont1x" Plakhotia



Spielerin des Jahres:



Ana "ANa" Dumbravă



Victoria "tory" Kazieva



Zainab 'zAAz' Türke



Skin des Jahres:



AK-47 | Vererbung (Endrit)



M4A1-S | Black Lotus (Mondkämpfer)



Zeus x27 | Olympus (apel8)



Streamer des Jahres:



Dima_wallhacks



Erik "fl0m" Flom



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Schöpfer des Jahres:



3kliksphilip



NadeKönig



Virre CS2



Ereignis des Jahres:



IEM Kattowitz 2024



PGL Major Kopenhagen 2024



Perfect World Shanghai Major 2024



Talent des Jahres:



James "BanKs" Banken



Conner "Scrawny" Girvan



Chad "SPUNJ" Burchill



IGL des Jahres:



Aleksi "Aleksib" Virolainen



Leonid "chopper" Vishnyakov



Finn "karrigan" Andersen



Awper des Jahres:



Ilya "m0NESY" Osipov



Dmitry "sh1ro" Sokolov



Mathieu "ZywOo" Herbaut



Moderator des Jahres:



Valeriy "b1t" Vakhovskiy



Jimi "Jimpphat" Salo



Myroslav "zont1x" Plakhotia



Closer des Jahres:



Valeriy "b1t" Vakhovskiy



Jimi "Jimpphat" Salo



Justinas "jL" Lekavicius



Opener des Jahres:



Danil "donk" Kryshkovets



Jonathan "EliGE" Jablonowski



Nikola "NiKo" Kovač



Trainer des Jahres:



Andrey "B1ad3" Gorodenskiy



Sergey "hally" Shavaev



Dennis "sycrone" Nielsen



Highlight des Jahres: