Die FIFAe-Weltmeisterschaft 2025 startet nächste Woche in Riad, Saudi-Arabien.

Der Esports-Kalender neigt sich für 2025 dem Ende zu, da nur noch wenige Veranstaltungen übrig sind, bevor die meisten Wettkampfszenen über die Feiertage eine Pause einlegen. Einer der letzten der Saison wird von Konami ausgerichtet, da der FIFAe World Cup 2025 bereits nächste Woche stattfinden wird, bei dem 12 der besten Spieler, die ihre Heimländer vertreten, anwesend sein und versuchen, die begehrte Trophäe zu gewinnen.

Dieses Turnier wurde früher auf den FIFA Spielen ausgetragen, bevor EA und FIFA sich trennten, was zur Entstehung von EA Sports FC führte. Nun wurde beschlossen, Konami s eFootball als Plattform zu nutzen (früher bekannt als PES ), und für die Veranstaltung 2025 ist mit einer persönlichen Veranstaltung in Riad, Saudi-Arabien, zu rechnen.

Beginnend am 10. Dezember wird uns mitgeteilt, dass es zwei Action-Divisionen geben wird, die sich über Konsole und Mobilgeräte erstrecken. Das Konsolenformat wird ein 2-gegen-2-Turnier sein, bei dem die Spieler in Dreierteams antreten, während das mobile Format in Richtung 1-gegen-1-Action tendiert. Unabhängig vom Format besteht jede Division nur aus 12 Teams/Spielern, die jeweils in eine Gruppenphase gesetzt werden, um zu bestimmen, wer sich für das K.o.-Turnier qualifiziert.

Was die Nationen und deren Einteilung in die beiden Gruppen betrifft, können Sie das unten sehen.

Konsole

Gruppe A:



Saudi-Arabien



Italien



Brazilien



Chile



Thailand



Turkei



Gruppe B:



Marokko



Jordanien



Japan



Polen



Indonesien



Mexiko



Mobil

Gruppe A:



Saudi-Arabien



Bahrain



Brazilien



Thailand



Ägypten



Malaysien



Gruppe B:



Turkei



Japan



Marokko



Indien



Kolumbien



Griechenland



Das Turnier findet am nächsten Wochenende statt und endet am 13. Dezember, wenn siegreiche Nationen gekrönt wurden.