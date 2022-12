Die Fallout-Serie wird eine ganz neue Geschichte erzählen

Wenn Sie dachten, dass die kommende Fallout-Serie auf Amazon eine direktere Verbindung zu den bestehenden Spielen von Bethesda hat, denken Sie noch einmal darüber nach. Wie so viele andere Interpretationen von Spielen entscheidet sich die Serie, aus diesem Universum zu schöpfen und gleichzeitig eine völlig neue Geschichte zu erzählen.

In der neuesten Ausgabe des Lex Fridman-Podcasts erzählt uns Todd Howard, dass die Serie ihren eigenen Weg geht:

"Wenn die Leute einen Film machen wollten, wollten sie die Geschichte von Fallout 3 erzählen oder die Geschichte von Fallout 4, und es war meh. Dafür hieß es: 'Hey, lasst uns etwas tun, das in der Welt von Fallout existiert. Es geht nicht darum, eine Spielgeschichte nachzuerzählen. Es ist im Grunde ein Bereich der Karte. Lassen Sie uns hier eine Geschichte erzählen, die in die Welt passt, die wir gebaut haben, die keine der Regeln bricht, auf Dinge in den Spielen verweisen kann, aber keine Nacherzählung der Spiele ist. [Es] existiert in derselben Welt, ist aber seine eigene einzigartige Sache, also fügt es ihr hinzu. Außerdem können Leute, die die Spiele nicht gespielt haben, die nicht erleben können, wie verrückt cool Fallout ist, die Serie sehen."

Es scheint tatsächlich, als ob die Fallout-Show ziemlich kurz vor der Veröffentlichung steht, aber es ist nicht genau bekannt, wann.