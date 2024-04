Die Fallout-Produzenten wollten sich ikonische Sachen für die zweite Staffel aufheben

HQ

Inzwischen vermuten wir, dass einige von euch die erste Staffel von Fallout bereits zu Ende gesehen haben und festgestellt haben, dass sie ein echter Leckerbissen ist. Aber... Einige von euch vermissen vielleicht auch einige sehr klassische Elemente, wie z.B. die tödlichen Todeskrallen.

Warum haben sich die Produzenten entschieden, dies wegzulassen? Wie sich herausstellt, gibt es eine sehr gute Antwort auf diese Frage, denn in einem Interview mit The Wrap erzählt uns einer der Showrunner, Graham Wagner, dass sie einfach nicht sofort alles in die Waagschale werfen wollten, sondern sich bewusst dafür entschieden haben, etwas für später aufzuheben:

"Es gibt all die größten Hits, wie die offensichtlichsten Dinge, die Leute, die nicht einmal Spieler sind, über 'Fallout' wissen, wie Nuka, Deathclaws, was auch immer. Es gibt diese Dinge, die einfach so weit verbreitet sind, und wir waren versucht, sie alle in Staffel 1 zu machen."

Sie erklärt weiter, dass viele der ikonischsten Fallout Elemente stattdessen Dinge sind, die in der nächsten Staffel auftauchen werden, wenn sie Premiere feiert:

"Wir wollten Todeskrallen haben, aber wir wollten sie nicht einfach wegwerfen. Es ist so ein monumentales Stück. Wir wollen etwas für Staffel 2 aufheben, um es richtig machen zu können, und nicht nur zu dem massiven Weltenbau hinzufügen, den wir bereits in Staffel 1 durchführen mussten. Wir freuen uns sehr, dass wir in Saison 2 endlich eines der ikonischsten Elemente des Spiels in Angriff nehmen können."

Gab es etwas, das Sie in der Fallout -Serie besonders vermisst haben?