Die "Experten" erklären SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

Hast du dich auf Purple Lamps kommenden Plattformer, SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake, gefreut, aber es nicht ganz geschafft, die Handlung des Spiels zusammenzusetzen? Wenn ja, haben wir genau die Lösung, um Ihnen zu helfen, den Fall zu knacken, denn THQ Nordic hat jetzt ein Video veröffentlicht, in dem die "Experten", das sind ein Haufen junger SpongeBob-Fans, erklären, was dieser Titel ist.

Unnötig zu sagen, dass wir eine ganze Reihe von Takes und Meinungen erhalten, von denen jede ihr Bestes tut, um den bald startenden Plattformer zu necken und hervorzuheben. Und das ist zusätzlich zu einer Reihe neuer Gameplay-Leckerbissen, die eine Vorstellung davon geben, was uns erwartet.

Wann Sie sich darauf freuen können, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake zu spielen, wird das Spiel am 31. Januar 2023 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.