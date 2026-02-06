Die EU ändert ab dem 22. April die Regeln für das Reisen mit Haustieren: Liste der betroffenen Tiere und Anforderungen

HQ

Die Europäische Union wird ab dem 22. April 2026 neue Regeln für das Reisen mit Haustieren innerhalb ihrer Grenzen einführen, nachdem eine delegierte Verordnung durch die Europäische Kommission genehmigt wurde. Der aktualisierte Rahmen gilt für nicht-kommerzielle Reisen, wie Urlaube oder Familienumzüge, und zielt darauf ab, die Krankheitsprävention zu stärken und gleichzeitig die Verfahren für Tierbesitzer im gesamten Block zu vereinfachen.

Die Regelung betrifft hauptsächlich Hunde, Katzen, Frettchen und Haustiervögel. Für Hunde und Katzen bleiben die meisten bestehenden Anforderungen unverändert, darunter eine verpflichtende Identifikation mittels Mikrochip (wobei Tätowierungen weiterhin akzeptiert werden, wenn sie vor dem 3. Juli 2011 angebracht wurden) und aktuelle Tollwutimpfungen. Bestimmte Länder werden weiterhin verlangen, dass Hunde gegen den Parasiten Echinococcus multilocularis behandelt werden, und Tiere müssen mit gültigen Gesundheitsdokumenten wie dem EU-Tierpass reisen.

Bedeutendere Änderungen gelten für Haustiervögel, mit einer neuen Begrenzung von fünf Vögeln pro Tour sowie strengeren Identifikations- und Gesundheitskontrollen. Die Regeln verstärken außerdem Maßnahmen zur Verhinderung der Vogelgrippe, einschließlich möglicherweise Isolationszeiten, zusätzlichen Gesundheitschecks und Impfungen, wo nötig. Die Kommission erklärte, dass Dokumente und Ausweise, die vor dem 22. April ausgestellt wurden, weiterhin gültig bleiben, woraufhin frühere Vorschriften aufgehoben werden, um die Aktualisierung der EU-Haustierreiseregeln abzuschließen...