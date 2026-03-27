Die ESL Pro Tour wird im Jahr 2027 mehr als 11.450.000 Dollar an Preisgeldern bereitstellen

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Die ESL FACEIT Group hat große Pläne angekündigt, die ESL Pro Tour im Jahr 2027 zu unterstützen und zu verbessern. Im Rahmen eines ausführlichen Blogbeitrags hat der Turnierorganisator erklärt, dass im nächsten Kalenderjahr bis zu 11.450.000 US-Dollar Preisgeld angeboten werden und dass das Wettkampfgeschehen mit dem Versprechen von Acht-Team-Playoffs für alle Veranstaltungen besser unterstützt wird.

Hinzu kommt der direkte Hinweis darauf, dass alle Turniere mit einer Bühne vor einem Live-Publikum enden, und obwohl IEM Krakau das erste große Ereignis des Jahres sein wird, wird die Action bis Ende 2027 in mindestens drei neuen Städten weltweit stattfinden. Die Städte, die im Auge genommen werden, wird nicht erwähnt.

Ebenso wurden einige Änderungen am Kalender 2027 vorgenommen, da feste Termine für IEM Krakow festgelegt wurden und die ESL Pro League Turniere etwas anders durchgeführt werden, um den CO₂-Fußabdruck des Events zu verringern. Zu diesem Zweck können Sie unten den neuen Kalender für 2027 sehen.