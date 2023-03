Die Erweiterung Burning Shores von Horizon Forbidden West kann vorbestellt werden

HQ

In ein paar Wochen wird Aloys Reise durch die Forbidden West weitergehen, da Guerrilla Games die exklusive PlayStation 5-Erweiterung Burning Shores für Horizon Forbidden West .

Die Ergänzung nach dem Start wird Aloy in die zerstörte und vulkanische Stadt Los Angeles bringen, die nach massiver tektonischer Aktivität zu diesem geworden ist. Aber da diese Erweiterung so bald kommt, hat Guerrilla jetzt ein paar zusätzliche Story-Details darüber geteilt.

In einem neuen PlayStation Blog-Artikel heißt es: "Die Geschichte setzt Aloys Geschichte genau dort fort, wo Horizon Forbidden West aufgehört hat - um also in die Burning Shores zu gelangen, müsst ihr die Hauptquest (bis einschließlich der letzten Quest Singularität) in Horizon Forbidden West abschließen. Nach den Ereignissen von Singularity erhält sie einen Anruf über ihr Focus, womit der DLC beginnt.

"Aloy wird dann in der Lage sein, in eine gefährliche neue Region südlich des Tenakth Clan Lands zu reisen, wo die Spieler eine fesselnde neue Handlung mit neuen Charakteren, Maschinen und Abenteuern erleben werden.

Während Burning Shores am 19. April erscheinen wird, wurde auch darauf hingewiesen, dass es sehr bald weitere Details geben wird, und dass die Erweiterung jetzt vorbestellt werden kann, wobei jeder, der sie vorbestellt, Zugang zu den Blacktide Dye Outfit und Sharpshot Bow als digitale Boni erhält.