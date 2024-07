Die ersten Olympischen Esports Games finden nächstes Jahr in Saudi-Arabien statt

HQ

Die International Olympic Committee hat das Wachstum und die globale Reichweite des Esports schon seit einiger Zeit bemerkt, aber nicht erkannt, wie man den Esport entwickeln und in das olympische Portfolio integrieren kann. In der Vergangenheit gehörten dazu auch kleinere Turniere bei großen olympischen Veranstaltungen, die zwar interessant waren, sich aber wie ein Versehen anfühlten, was zweifellos auch ein Faktor ist, der zur Schaffung dessen beiträgt, was als Olympic Esports Games (OES) bezeichnet wird.

Die OES hat vom IOC einstimmig grünes Licht erhalten und wird bereits im nächsten Jahr debütieren, wenn die ersten Spiele in Saudi-Arabien stattfinden. Vor diesem Hintergrund ist der Prozess der Auswahl der Gastgeberstadt und des Veranstaltungsortes im Gange, ebenso wie der spezifische Zeitplan. Wenn es am Ende ein Sommerevent wird, wird es vielleicht eine Überschneidung mit dem 2025 Esports World Cup geben, das wie das Festival 2024 in Qiddiya und nicht in Riad stattfinden wird.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte über die OES: "Dies ist wirklich eine neue Ära für das IOC. Mit der Bestätigung der Gründung der Olympischen E-Sport-Spiele durch die IOC-Sitzung halten wir mit dem Tempo der digitalen Revolution Schritt. Die E-Sport-Community, die in unserer E-Sport-Kommission vertreten ist, hat sich mit Begeisterung für diese Initiative eingesetzt. Dies ist ein weiterer Beleg für die Attraktivität der Marke Olympic und der Werte, für die sie bei jungen Menschen steht. Das NOC von Saudi-Arabien wird großartige - wenn nicht sogar einzigartige - Erfahrungen im Bereich des Esports in dieses Projekt einbringen. Diese Partnerschaft basiert auf der Olympischen Charta und den olympischen Werten."

