Die EGX wurde von "Just Stop Oil"-Demonstranten unterbrochen

Die letzte Veranstaltung, die von Demonstranten von Just Stop Oil unterbrochen wurde, war das größte Gaming-Event Großbritanniens. Am Wochenende wurde das Finale des Tekken 7-Turniers auf der EGX in London beeinträchtigt, als mehrere Mitglieder der Umweltaktivistengruppe die Bühne stürmten und die Aktion blockierten und überall orangefarbene Farbe sprühten, bevor sie eine Rede vor der Menge hielten.

Ein Sprecher von Just Stop Oil sagte über seine Aktionen: "Videospiele lassen uns in neue und aufregende Dimensionen entkommen, aber die Physik der realen Welt ist dabei, den Tod von Milliarden von Menschen zu bescheren. Wenn man an dieser Stelle mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre bläst, ist das Spiel vorbei. Spieler kooperieren, um zu gewinnen, und wir brauchen diese Fähigkeiten, um zu überleben. Jeder muss aufstehen und sich dem zivilen Widerstand gegen neues Öl und Gas anschließen, denn das ist kein Spiel. Lasst uns zusammenkommen, um diese Welt sicher zu machen, damit wir uns wieder auf die Erkundung von Cyberwelten konzentrieren können."

Just Stop Oil hat im Laufe der Jahre alle möglichen Auswirkungen verursacht, unter anderem durch das Gießen von Suppe über berühmte Gemälde in führenden Museen und durch das Rauschen auf Rennstrecken, wobei Proteste beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone im Jahr 2022 ein sehr prominenter Vorfall waren.