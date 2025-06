Die drei verbleibenden Teams in den LTA North Split 2 Playoffs stehen fest

HQ

Die LEC ist bis nach dem Ende der kommenden Länderspielpause abgeschlossen, genau wie die LCP. Bald werden auch die LTA North folgen, denn am kommenden Wochenende wird die Split 2 Playoffs abgeschlossen, was bedeutet, dass wir das Team kennen werden, das die Trophäe in die Höhe stemmt und sich einen Platz für die Mid-Season Invitational im Juni und die Esports World Cup im Juli sichert.

Vor diesem Hintergrund wurde der Bracket für die letzten beiden Spiele festgelegt und bestätigt. Wir wissen jetzt, dass FlyQuest sein Ticket für das große Finale bereits gelöst hat, was bedeutet, dass die Organisation, wenn sie dieses Spiel verliert, im schlimmsten Fall beim EWC anwesend sein wird, aber nicht MSI. Der andere Finalplatz geht an den Sieger des Finales des unteren Brackets zwischen Cloud9 und Shopify Rebellion. Dies geschieht am 14. Juni, dem Tag vor dem Hauptfinale am 15. Juni.

Gesamtsieger ist die einzige Mannschaft aus der Region, die sowohl beim MSI als auch bei der EWC einen Platz ergattert, auch wenn, wie bereits erwähnt, der Zweitplatzierte beim EWC-Turnier antritt.