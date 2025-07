Die Dreharbeiten zur neuen Harry-Potter-Reihe haben begonnen

HQ

Die Trommeln für die Produktion der ambitionierten Harry-Potter-Serie von HBO haben begonnen - die Dreharbeiten haben diesen Sommer in Großbritannien begonnen. Das erste offizielle Bild wurde veröffentlicht, das Dominic McLaughlin als elfjährigen Harry zeigt (siehe unten), und die Aufregung ist bereits himmelhoch. Arabella Stanton übernimmt die Rolle der Hermine, während Alastair Stout Ron spielt - das neue Trio steht offiziell.

Darüber hinaus hat John Lithgow die Rolle von Dumbledore übernommen, Nick Frost schlüpft in Hagrids Riesenstiefel, Paapa Essiedu spielt Snape und Janet McTeer ist Professor McGonagall. Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod scheinen völlig heiß zu sein, wenn man nach Presseerklärungen urteilt, die sowohl das Drehbuch als auch die Besetzung loben.

Die Premiere ist für 2027 geplant (einige Quellen sagten 2026, aber die neuesten Updates deuten auf 2027 hin), und die Serie wird voraussichtlich mindestens ein Jahrzehnt umspannen - mit einer Staffel pro Buch. J.K. Rowling hat das erste Drehbuch (die ersten beiden Episoden) überprüft und getwittert, dass es "SO, SO, SO GUT" ist - eine beruhigende Nachricht für die Fans, auch wenn ihre Beteiligung weiterhin Kontroversen auslöst.

Kurz gesagt: Es entwickelt sich so viel mehr als nur ein Nostalgie-Trip. HBO geht aufs Ganze, und für Fans der Bücher gibt es wahrscheinlich eine Menge, auf das sie sich freuen können. Daumen.