Die Disc-Daten von Call of Duty: Modern Warfare II sind überraschend

Vor dem offiziellen Start von Call of Duty: Modern Warfare II und der Eröffnung der Multiplayer-Server heute Abend erfahren Sie hier, wie Sie so schnell wie möglich einsteigen können.

Der Start steht kurz bevor, und physische und digitale Besitzer werden die Minuten herunterzählen. Besitzer physischer Kopien, die hoffen, wertvollen Speicherplatz zu sparen, haben jedoch scheinbar den Kürzeren gezogen. Berichten zufolge enthält die Disc nur 70 MB Daten, was bedeutet, dass Besitzer immer noch die anderen 100 GB herunterladen müssen, um spielen zu können. Wenn Call of Duty: Warzone 2 am 16. November veröffentlicht wird, wird dies wahrscheinlich eine weitere enorme Installation sein.

Was den Multiplayer-Start betrifft, variieren die Veröffentlichungszeiten. Für Konsolen erscheint das Spiel am 28. Oktober um 12:00 Uhr in der jeweiligen Zeitzone, neben der Westküste Nordamerikas, die um 21:00 Uhr PT veröffentlicht wird, um mit der Veröffentlichung an der Ostküste zusammenzufallen. Die Spieler wurden gewarnt, ihre Zeitzonen vor der Veröffentlichung nicht zu ändern, da dies zu Verbindungsproblemen führen und bis zum Start in ihrer Region vom Spiel - einschließlich des Kampagnenmodus - ausgeschlossen werden könnte.

Für PC, Multiplayer-Veröffentlichungen am 28. Oktober: in Großbritannien ist die Veröffentlichung um 5 Uhr BST; in Europa ist die Veröffentlichung um 6 Uhr MESZ. Anderswo; 1 Uhr BRT; 13 Uhr JST; 15 Uhr AEDT; 12:00 Uhr ET und schließlich 21:00 Uhr PT am 27. Oktober. Bleiben Sie geduldig, bleiben Sie frostig.