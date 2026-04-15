Die dänische Badminton-Legende Viktor Axelsen tritt aufgrund wiederkehrender Rückenprobleme zurück und hat fast alles gewonnen

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Viktor Axelsen hat seinen professionellen Rücktritt vom Badminton angekündigt. Der 32-jährige dänische Spieler, geboren in Odense, der bis August 2024 183 Wochen lang Weltranglistenerste war, gewann zwei olympische Goldmedaillen (Paris 2024, Tokio 2020) und eine Bronzemedaille (Rio 2016) neben vielen weiteren Trophäen, darunter zwei Weltmeisterschaften (Glasgow 2017 und Tokio 2022), und war der einzige nicht-asiatische Spieler neben Thomas Lund, der den Titel zweimal gewann.

Eine Rückenoperation im April 2025 bedeutete jedoch, dass er nicht mehr auf höchstem Niveau antreten kann. "Diese Situation zu akzeptieren war unglaublich schwer. Aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem mein Körper es mir nicht mehr erlaubt, weiterzumachen. Seit dem Tag, an dem ich einen Schläger in die Hand nahm, wusste ich, dass mein Traum war, der Beste der Welt zu werden."

Zu den weiteren Titeln zählen drei Europameisterschaften (2016, 2018, 2022), die Europaspiele 2023 und der Thomas Cup 2016. Und als Team führte er Dänemark zu jedem Gewinn aller Europameisterschaften zwischen 2012 und 2024, jeder europäischen Mixed-Teammeisterschaft zwischen 2015 und 2025 sowie dem Thomas Cup 2016, der als Weltmeisterschaft im Männerbadminton gilt und meist von China dominiert wird (ein Wettbewerb, in dem Dänemark ebenfalls vier Bronzemedaillen gewann).

Der Sudirman Cup, ein gemischter internationaler Mannschaftswettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, ist der einzige große Badmintonwettbewerb, den er nicht gewonnen hat, aber er führte Dänemark 2013 zu einer Bronzemedaille. Er beendet eine unglaubliche Karriere früher als erwartet, hat aber nichts weiter zu beweisen und führt Dänemark unzählige Male zu internationalem Glanz. "Für mich war es nie nur eine Karriere. Es war mein Leben, und ich habe keinen Stein auf dem anderen gelassen."