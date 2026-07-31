Die CRPG-Experten Owlcat Games fragen, ob sie Baldur's Gate 4 antreten würden

HQ

Larian ist vielleicht heutzutage der bekannteste Name, wenn es um CRPGs geht, aber wenn es ein anderes Studio gibt, das du kennen solltest, wenn es Top-down, storyreiche Abenteuer mit rundenbasiertem Kampf macht, dann ist es Owlcat Games. Der Entwickler von Warhammer 40,000: Rogue Trader, Dark Heresy und Pathfinder: Wrath of the Righteous ist bereits so beschäftigt, wie er nur sein kann, aber sein Creative Director und Mitbegründer Alexander Mishulin weiß, dass Owlcat eines der Studios ist, von denen die Leute sprechen, wenn sie darüber nachdenken, wer Larians Rolle bei Baldur's Gate 4 übernehmen kann.

In einem kürzlichen Gespräch mit IGN wurde Mishulin gefragt, ob Owlcat das Projekt in Betracht ziehen würde. "Zunächst einmal möchte ich allen Spielern danken, allen euren Publikum, die uns für fähig halten. Es ist eine wirklich große Ehre. Du hast schon gesagt, dass wir ein bisschen masochistisch sind. Also ja, wir werden es als große Herausforderung betrachten!" sagte er.

Natürlich ist das keine Bestätigung, dass Owlcat das Ruder für Baldur's Gate 4 übernimmt. Das Studio ist bereits unglaublich beschäftigt und arbeitet an Warhammer 40,000: Dark Heresy sowie an The Expanse: Osiris Reborn. Selbst wenn es das nächste Baldur's Gate aufnehmen würde, sagt Mishulin, dass es sich sehr von Larians Spiel unterscheiden würde.

"Meiner Meinung nach hat Larian seine eigene Vision davon entwickelt, wie eine Fortsetzung von Baldur's Gate sein sollte, und sie hat sie uns präsentiert. Jedes andere Studio, das BG4 macht, wird sein eigenes Spiel im Baldurs' Gate-Setting machen. Es wird nicht Larians BG3 sein, denn BG3 ist eine sehr Larian-Formel.... Also ist jedes Studio, das das nachahmen will, zum Scheitern verurteilt... Aber andere Studios machen etwas anders. Sie werden ihre eigene DNA, ihre eigenen Ideen haben, und sie werden diese in Baldur's Gate 4 gießen, und es wird etwas anderes sein. Ich hoffe, dass es ein Studio geben wird, das mutig, leidenschaftlich und geschickt genug ist, dieses Spiel zu machen", sagte er.